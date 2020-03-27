Деревянные бараки начали сносить в центре Хабаровска

В Хабаровске начался снос ветхих деревянных домов возле городских прудов. Участок был внесен в городскую программу расселения и развития территорий.

Бараки на улице Дикопольцева были построены в 1952 году. В 2015 году было принято решение о расселении домов, а активное переселение граждан в благоустроенные районы стартовало в августе 2019 года. Квартиры для горожан приобретали на вторичном рынке. В ряде случаев жильцы получили квартиры большей площади, чем имели в бараке. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В общей сложности требовалось расселить 34 помещения. Почти все жильцы бараков отметили новоселье в новых квартирах. Нарекания остались по одной квартире, с жильцами которой судится администрация Хабаровска. Из-за этого снести барак пока невозможно.

По данным мэрии, семья из шести человек занимает четыре комнаты, причем только по одной из комнат есть договор социального найма. Остальные помещения жильцы захватили самовольно. Теперь они пытаются добиться выделения новой квартиры с учетом всех площадей. При достижении консенсуса снос барака возможен в течение месяца.