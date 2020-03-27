Прямой эфир

Деревянные бараки начали сносить в центре Хабаровска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске начался снос ветхих деревянных домов возле городских прудов. Участок был внесен в городскую программу расселения и развития территорий.

Бараки на улице Дикопольцева были построены в 1952 году. В 2015 году было принято решение о расселении домов, а активное переселение граждан в благоустроенные районы стартовало в августе 2019 года. Квартиры для горожан приобретали на вторичном рынке. В ряде случаев жильцы получили квартиры большей площади, чем имели в бараке. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В общей сложности требовалось расселить 34 помещения. Почти все жильцы бараков отметили новоселье в новых квартирах. Нарекания остались по одной квартире, с жильцами которой судится администрация Хабаровска. Из-за этого снести барак пока невозможно.

По данным мэрии, семья из шести человек занимает четыре комнаты, причем только по одной из комнат есть договор социального найма. Остальные помещения жильцы захватили самовольно. Теперь они пытаются добиться выделения новой квартиры с учетом всех площадей. При достижении консенсуса снос барака возможен в течение месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1,3 тыс. жителей Тульской области расселят из аварийного жилья
Расселение аварийного здания отложили на 10 лет в Красноярске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020