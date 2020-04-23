Улицу Русскую начали асфальтировать во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается ремонт улицы Русской. Дорожники приступили к асфальтированию проезжей части в четверг, 23 апреля.

Как сообщили ИА PrimaMedia в городской администрации, перед укладкой асфальта на улице сняли старое покрытие, а также провели подготовительные работы.

По словам представителя МБУ «Содержание городских территорий» Константина Павлюкевича, за два дня рабочие сняли около 3 тыс. кв. м покрытия, затем убрали покрытие вдоль бордюрного камня, произвели очистку и продувку полотна. Перед укладкой нового покрытия поверхность пролили битумом.

23 апреля дорожники также работали на улице Лесной. Здесь снимают старое покрытие и расчищают обочины. Кроме того, завершаются подготовительные работы на улице Тимирязева, продолжается ремонт на Успенского.

Ранее в апреле во Владивостоке стартовали дорожные работы на трассе Седанка–Патрокл. Рабочие заливают битумом трещины для более длительного сохранения покрытия дороги. Ремонт дорог в столице Дальнего Востока начался с 15 апреля.