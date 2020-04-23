Прямой эфир

Улицу Русскую начали асфальтировать во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке продолжается ремонт улицы Русской. Дорожники приступили к асфальтированию проезжей части в четверг, 23 апреля.

Как сообщили ИА PrimaMedia в городской администрации, перед укладкой асфальта на улице сняли старое покрытие, а также провели подготовительные работы.

По словам представителя МБУ «Содержание городских территорий» Константина Павлюкевича, за два дня рабочие сняли около 3 тыс. кв. м покрытия, затем убрали покрытие вдоль бордюрного камня, произвели очистку и продувку полотна. Перед укладкой нового покрытия поверхность пролили битумом.

23 апреля дорожники также работали на улице Лесной. Здесь снимают старое покрытие и расчищают обочины. Кроме того, завершаются подготовительные работы на улице Тимирязева, продолжается ремонт на Успенского.

Ранее в апреле во Владивостоке стартовали дорожные работы на трассе Седанка–Патрокл. Рабочие заливают битумом трещины для более длительного сохранения покрытия дороги. Ремонт дорог в столице Дальнего Востока начался с 15 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт рухнувшего моста в Приморье закончат через несколько недель
Некрасовский путепровод отремонтируют во Владивостоке в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020