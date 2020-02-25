Ремонтировать дороги Владивостока начнут с 15 апреля

С 15 апреля на пяти улицах Владивостока начнется комплексный ремонт, который будет проведен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этого уже нашли подрядчиков. Завершить ремонт дорог, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры планируется до середины августа.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на городское управление дорог и благоустройства, отремонтируют улицы Монтажная, Сабанеева, Каплунова, Крыгина и Успенского. Ремонт улицы Успенского продлят до улицы Маковского. Это будет сделано по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка.

Администрация Владивостока в 2020 году ужесточила требования к подрядчикам по ремонту дорог. Так, для каждого вида работ установят сроки, а за неисполнение подрядчикам грозит расторжение контрактов, штрафы. Недобросовестные организации будут отстранять от работ и вносить в «черные» списки.

Также по нацпроекту во Владивостоке отремонтируют несколько крупных городских дорог и десятки проездов к жилым домам.

14 января сообщалось, что в 2020 году финансирование Владивостока по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было уменьшено. Отремонтируют в три раза меньше магистралей.