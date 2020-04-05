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Ремонт рухнувшего моста в Приморье закончат через несколько недель

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В Приморском крае начался ремонт моста в районе села Романовка. Переправа через реку Суходол 3 апреля рухнула под тяжестью большегруза. Ход работ осмотрел глава региона Олег Кожемяко.

На месте работает тяжелая техника, специалисты демонтируют аварийный пролет и делают отсыпку грунта. Гендиректор Примавтодора Алексей Ширшов отметил, что движение по мосту откроется через несколько недель, а уже через два года вместо него построят современное сооружение, проект которого уже практически завершен.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что параллельно с ремонтом дорог и возведением мостов — а их в этом году начнут строить шесть, — в Приморье установят и восемь пунктов весового контроля, передает РИА «Восток-Медиа».

«Безусловно, и дороги, и мосты, построенные несколько десятков лет назад, не рассчитаны на современные большегрузные машины. И важно не только построить новые сооружения, капитально отремонтировать автотрассы, но и содержать их в надлежащем состоянии», — заявил глава региона.

Напомним, в Приморском крае стивидорная компания «Порт «Вера» продолжит строительство дороги Подъяпольское – Мысовой – Большой Камень. Планируется укладка дорожного полотна протяженностью 1,5 км. С 2015 года заасфальтировано 5,5 км дороги. Жители села Подъяпольского отмечают, что им ежедневно приходится преодолевать километры грунтовки в плохом состоянии, чтобы добраться до работы, больницы или магазинов.

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