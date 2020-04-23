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Захарова назвала беспочвенными сообщения чешских СМИ о «российских кибератаках»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Москва считает беспочвенными обвинения чешских СМИ в адрес России об «организации кибератак» на сектор энергетики и объекты здравоохранения. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас раскручивается в ряде чешских СМИ беспочвенная, не подкрепленная никакими фактами, кроме анонимных утечек из спецслужб, кампания по обвинению нашей страны в организации кибератак на объекты инфраструктуры энергетики и здравоохранения Чехии. Мы рассматриваем эти лживые вбросы как очередной этап развернутой на Западе нечистоплотной работы по шельмованию России», — приводит ее слова «РИА Новости».

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Захарова подчеркнула, что на данный момент на территории Чехии разворачивается несколько антироссийских информационных кампаний, которые наносят удар по двусторонним отношениям.

Дипломат попросила чешскую сторону предоставить факты, если они имеются.

«Режиссеры этой провокационной акции по традиции на полную мощность запустили генератор фейк ньюс», — отметила она. По словам Захаровой, в данной ситуации «цинизм зашкаливает».

Ранее СМИ сообщали, что чешские власти предупредили о возможных кибератаках на объекты инфраструктуры и здравоохранения страны. Кроме того, пражский аэропорт Вацлава Гавела заявил, что в последние дни предотвратил несколько кибернетических атак, нацеленных на доступ в его IT-инфраструктуру.

Позже чешские издания, в частности, iDNES.cz, со ссылкой на два источника заявили, что, по мнению следователей, Россия, вероятно, стоит за кибератаками в Чехии.

В июле 2019 года компьютерная сеть министерства иностранных дел Чехии также подверглась атаке. Известно, что хакерам удалось похитить секретную информацию.

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