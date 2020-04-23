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«Ростех» поставит РЖД 15 тыс. компьютеров с российскими процессорами

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Ростех поставит ОАО «Российские железные дороги» 15 тыс. компьютеров на базе процессоров отечественного производства. Об этом пишет ТАСС в четверг, 23 апреля.

«Общая сумма контракта на поставку оборудования превышает 1 млрд рублей», — сообщили в компании.

Также представители Ростеха добавили, что исполнителем по контракту станет дочерняя структура Ростеха — «Национальный центр информатизации».

20 апреля сообщалось, что концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) «Ростеха» поставит в регионы более 6,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

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