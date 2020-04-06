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«Ростех» создал противопожарную систему для мест скопления людей

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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«Ростех» создал национальную противопожарную систему «Прометей» для мест массового скопления людей, ее внедрение ожидается до конца года. Об этом 6 апреля заявил гендиректор входящей в госкорпорацию «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

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Уточняется, что ее разработали компании госкорпорации и «МТВ» управляющего директора Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига.

«Система «Прометей» в целом готова к внедрению. Окончательное заключение даст специальная рабочая группа до конца первого полугодия 2020 года, после чего цифровую платформу можно будет масштабировать на всей территории страны», — приводит слова Шипелова ТАСС.

Также он уточнил, что систему планируется внедрить во втором полугодии текущего года. Кроме того, Шипелов отметил, что «Прометей» разрабатывался за счет вложений частных инвесторов, однако при ее создании было использовано российское программное обеспечение.

Cистема «Прометей» может использоваться во всех заведениях, где предусмотрена система пожаротушения, — от торговых центров и ресторанов до образовательных учреждений. Комплекс будет собирать в единую базу данные о всех объектах и системах противопожарной защиты, в режиме реального времени мониторить их состояние и соблюдение противопожарного режима, прогнозировать риски возникновения возгораний, а также направлять сигнал о проблемах как собственникам объектов, так и МЧС.

Также она будет вырабатывать рекомендации по эвакуации при пожаре и составлять противопожарный рейтинг объектов, который будет доступен с помощью бесплатного мобильного приложения. На устройства пожарной автоматики будут наноситься «умные метки», что позволит как следить за состоянием устройств, так и бороться с контрафактной продукцией.

3 апреля стало известно, что «Ростех» разработал противомикробные респираторы, которые защищают от вирусов и любых типов микроорганизмов, распространяющихся воздушно-капельным путем.

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