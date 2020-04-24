Таганская дорога: легендарный театр отпраздновал 56-летие

Театр на Таганке отпраздновал свой 56-й день рождения. «Известия» убедились, что уход в виртуальность не ослабил жизнеспособности коллектива.

По стопам доброго человека

Строго говоря, Таганке в нынешнем году исполнилось не 56, а 74 года. Московский театр драмы и комедии был основан в 1946-м. И до 1964-го был обыкновенным городским культурным учреждением. Все изменилось, когда его директор Николай Дупак увидел спектакль третьего курса Щукинского училища. Назывался он «Добрый человек из Сезуана», поставил пьесу Бертольда Брехта преподаватель «Щуки» Юрий Любимов.

О том, что студенческий спектакль — событие, театральная Москва уже судачила. Повысил градус бесед от одобрительных до восторженных поэт Константин Симонов, который опубликовал в «Правде» статью «Вдохновение юности». Вышла она 8 декабря 1963 года, и уже 23 апреля 1964-го на таганской сцене сыграли «Доброго человека». Любимов, который поначалу хотел ехать со своим курсом в Дубну — там обещали сцену и жилье — принял предложение Дупака: выпускники Щуки составили костяк труппы. С тех пор 23 апреля празднуется рождение любимовской Таганки.

— В этот день мы выпускали премьеру или играли какой-то спектакль, из поставленных Любимовым ранее, — рассказала «Известиям», актриса Екатерина Рябушинская. — А когда зрители расходились, для своих начинался капустник. Всегда было весело. Юрий Петрович очень любил эти радости. Он был человеком с чувством юмора и на пародии артистов на него реагировал нормально. Гуляли обычно до последнего метро. До утра нельзя было. С дисциплиной в театре строго.

Любимов старался подгадать так, чтобы показать новый спектакль в день рождения театра. Потом, уже в постлюбимовской истории, 23 апреля начали играть «Доброго человека из Сезуана». Исключением должен был стать 56-й день рождения. Труппа планировала поехать на гастроли с другим репертуаром. Но, призналась «Известиям» Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке, главное — ничего не загадывать и не планировать.

— Мы собирались этот день рождения отметить в Южно-Сахалинске спектаклем «Чайка 73458», — рассказала она. — Но человек предполагает, а Бог располагает. Получилось так, что театр не работает, мы сидим по домам, зрителей нет. Но артисты привыкли существовать в предполагаемых обстоятельствах. И день рождения театра мы пропустить не можем.

Однако, по словам директора, играть спектакль онлайн — абсолютная ерунда. Вживую это тоже невозможно, так что решение оказалось компромиссным. В назначенный час на экранах зрительских гаджетов полыхнула заставка с цифрой «56». Следом возникла таганская сцена, а на ней Ирина Апексимова в образе родины-матери (черное платье, красный платок). За директором расположилась труппа, вернее, экран с кадриками, в каждом — артист в домашнем интерьере.

Если по-честному, модный ныне формат видеоконференции напоминает стену колумбария, с той разницей, что портреты на ней живые. Но ничего не поделаешь, приходится вживаться и в такие роли. Впрочем, текст для коллективной читки подобрали оптимистический. И соло, и хором читали финал «Доброго человека из Сезуана», где помимо размышлений о театре, зрителе и тонкостях восприятия, есть такие слова: «Плохой конец заранее отброшен, он должен, должен, должен быть хорошим!»

Чтобы дорога продолжилась

Традиционный для Таганки вокал был представлен песней «Дорога». В интернете бродит ее архивная запись. Исходные данные — гастроли в Болгарии, в Софии, 5 сентября 1975 года. В гостях у журналиста Любена Георгиева — Владимир Высоцкий, Иван Бортник, Иван Дыховичный, Валерий Золотухин, Леонид Филатов. Высоцкий с гитарой объявляет, что песня эта — гимн Таганки, потому что театр находится в пути, и он всегда будет идти и развиваться. Поют хором, сурово глядя в камеру. А как еще петь такие строки: «Я выйду живым из огня, / А если погибну до срока, / Останется после меня / Дорога, дорога, дорога».

Интересно, что к созданию песни Высоцкий отношения не имеет. Текст написал Юрий Левитанский. Музыку — Анатолий Васильев и Борис Хмельницкий. Позже Георгиев вспоминал, что Левитанский не знал, что Высоцкий пел его песню, а когда прослушал запись, сказал: «Я дарю ему текст! Он нигде не опубликован, ты не пиши, что он мой. Пусть будет его, как все знали…»

На 56-летие театра ансамбль во главе с Владимиром Семеновичем разместился в центре экрана. Бард, как положено, начал, коллеги подхватили, сегодняшние таганковцы поддержали знаменитых предшественников мощным хором. Вслед за пением состоялась встреча труппы в режиме Zoom-конференции и обсуждение планов работы во время пандемии. Онлайн-зрители на эти мероприятия допущены не были — тайна производства.

— Мы вынуждены общаться друг с другом дистанционно, — посетовал в беседе с «Известиями» актер Сергей Трифонов. — У нас было громадье планов. Теперь это все тормознулось. А должны были выпускать премьеру спектакля «Снегурочка». Потом были бы другие постановки на лето и на осень...

По словам актера, таганковцы рвутся в театр. С нетерпением ждут, когда их туда пустят. Все истосковались по работе, знают, что график будет сверх спрессованный. Но это никого не пугает. Главное, чтобы дорога продолжилась.