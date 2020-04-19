«Ставить спектакль о коронавирусе — значит делать из этого хайп»

Артисты на удаленке непременно должны хоть что-то делать, чтобы не унывать, ведь держаться оптимистично сейчас непросто — театры попали под сильнейший удар, считает Сергей Безруков. Худрук Губернского театра также опасается, что за время карантина зритель может настолько привыкнуть смотреть онлайн-спектакли бесплатно, что впоследствии это ударит по ценовой билетной политике. Люди уже не захотят покупать билеты по тем ценам, которые были раньше. Об этом народный артист России рассказал в интервью «Известиям».

— Сергей Витальевич, как сейчас обстоят дела у Губернского театра?

— Дела у нас, наверное, такие же, как и у большинства других театров, — в связи с карантином вся наша деятельность ушла в онлайн. Чтобы не терять связь со зрителем, мы придумали бесконтактный театр. В день, когда должен был состояться показ спектакля, наши артисты, и я в том числе, выкладываем в соцсетях театра монологи из постановки, которую пришлось отменить. Таким образом, мы даем зрителю возможность всё равно посетить этот спектакль, пусть и в столь сокращенном виде в интернете.

Иногда выбираем пьесу и проводим чтения в онлайне — недавно читали «Турандот» Карло Гоцци. А еще мы придумали и создали собственное телевидение — МГТ-ТВ. Выходим с новостями на нашем сайте, в YouTube и в соцсетях. Конечно, всё это трудозатратно, это большая работа всей нашей команды и видеомонтажеров.

— А зачем всё это театрам? Просто чтобы о них не забыли? Ведь на всех этих активностях и общении со зрителями в онлайне ни артисты, ни режиссеры ничего не зарабатывают.

— Во-первых, театр не может стоять на месте. Актер от слова «акт» — действие, поэтому артисты даже на удаленке должны хоть что-то делать, чтобы не унывать. А держаться оптимистично сейчас непросто — мы попали под сильнейший удар. Во-вторых, театр не может существовать без зрителя. Кстати, у людей сейчас есть ценнейшая возможность увидеть записи прекрасных спектаклей, которые есть в копилке у каждого театра.

б1 Сергей Безруков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Не кроется ли в этом опасность для дальнейшей работы? Зрители могут привыкнуть смотреть спектакли из дома и в театр потом ходить перестанут.

— Не думаю, все-таки театр по телевизору — это отдельный вид искусства, который в советские времена назывался телетеатром. Мне кажется, он не сможет заменить магию зрительного зала, сцены, живого контакта с артистом.

В том, о чем вы сказали, есть другая опасность: зритель может настолько привыкнуть смотреть спектакли бесплатно, что впоследствии это ударит по ценовой билетной политике. Насколько люди будут готовы покупать билеты в театр по тем ценам, которые были у нас раньше, когда мы выйдем из карантина? Вопрос! И хотя в Губернском театре мы никогда не задираем стоимость билетов, некоторые опасения на этот счет у меня всё же есть. Но по натуре я оптимист и очень надеюсь, что за период карантина люди изголодаются по общению и живому искусству и массово пойдут в театры и кинотеатры после снятия ограничений.

— Михаил Мишустин обязал культурные институции и концертные залы возвращать зрителям деньги за билеты либо предлагать альтернативные сценарии. Как в этой ситуации поступает Губернский театр?

— Если мы можем перенести спектакль, обозначаем дату переноса. Тогда решение принимает зритель — он либо возвращает билеты, либо ждет, чтобы с этим же билетом пойти на этот же спектакль в другой раз. Думаю, сейчас все театры и концертные залы предлагают именно этот сценарий. Но тем не менее если все мартовские спектакли мы еще переносили, то в апреле у нас отмена по большинству спектаклей.

— Люди боятся, что карантин затянется?

— Да, сейчас такое время, что зрители предпочитают иметь на руках деньги, а не билеты.

б2 Спектакль «Энергичные люди» по одноименной повести Василия Шукшина в постановке Сергея Безрукова на сцене Московского Губернского театра Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Суммы убытков назовете?

— Точно не скажу, но потери довольно серьезные, о чем тут говорить… Театр сейчас не живет, а выживает. Без зрителей мы оказались в тяжелой ситуации. Мы региональный театр, относимся к Московской области, но находимся при этом в Москве. Чтобы у сотрудников была достойная зарплата, на которую можно прожить в столице, мы всегда доплачивали из внебюджетных доходов. На зарплаты уходила половина заработанных театром средств, благодаря чему наши работники получали приличные деньги. Теперь дохода нет.

В марте–апреле и первых числах мая у нас не состоялись показы более чем 60 спектаклей только на нашей площадке. Из них отменено 17 спектаклей, 47 перенесено. Плюс отменилось 20 выездов в Подмосковье и все гастроли. Это серьезнейшие потери. Мы получаем президентский грант, благодаря чему можем не оставлять на голом окладе артистов. Но кроме них есть и другие сотрудники — более половины коллектива. Некая финансовая подушка безопасности существует, но на сколько ее хватит, сколько продлится наше вынужденное существование без зрителя?

— Если режим карантина продержится до лета, хватит ли театру средств, чтобы платить зарплаты?

— Этот вопрос нужно задать нашим учредителям — министерству культуры Московской области. Мы надеемся, что нас поддержат. Конечно, жить на голый оклад — это очень сурово, но мы попробуем продержаться. Всем сейчас нелегко.

Я боюсь что-либо прогнозировать, тем более предсказывать. Могу только надеяться, что в мае мы все-таки выйдем на работу. Возможно, карантин продлится, а к прежнему формату выступлений мы будем и вовсе возвращаться постепенно: сначала разрешат собираться по 50 человек вместе, потом по 500 и так далее.

Не так давно у нас отменился спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», который мы должны были играть в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Все 4 тыс. билетов были распроданы. Показ перенесли на следующий год — он состоится 3 апреля 2021 года. Звучит, конечно, фантастически, когда спектакли переносятся на год-полгода вперед…

б3 Сергей Безруков с актерами спектакля «Высоцкий. Рождение легенды» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Как вам удается держать артистов в тонусе?

— Благодаря общению. К счастью, в век интернета мы не изолированы полностью. Я и сам лично веду свой Instagram, наши артисты тоже есть во многих соцсетях. Мы друг с другом переписываемся, созваниваемся, отвечаем нашим поклонникам и подписчикам.

— Что насчет дистанционной работы: читки, репетиции в зуме?

— Да, конечно. У меня уже была читка сценария онлайн — режиссер Алексей Франдетти собрал артистов в формате конференции. У него выйдет первая музыкальная кинокартина. Что касается нашей будущей работы в театре, то на удаленке мы сейчас как раз учим текст «Маскарада» Лермонтова.

— У вас как театрального режиссера не возникает желания поставить спектакль о коронавирусе и пандемии? Тема актуальная, наболевшая.

— Честно говоря, не хотелось бы выходить в формат чего-то свежеиспеченного. Ставить о коронавирусе — это значит делать из этого хайп. Не уверен, что это правильно, хоть это и злободневно, хоть и современно. Думаю, для начала всю эту историю нужно пережить и осмыслить.

— Как лучше всего распорядиться временем в самоизоляции?

— Слово «самоизоляция» мне не нравится. Давайте говорить «самоуединение»! Самоуединение дает шанс подумать о себе, о своей жизни, о будущем и настоящем — вот что самое важное. Фантазируйте, думайте, обдумывайте, занимайтесь семьей.

Считаю, что всё происходящее — это новое дыхание. Сама ситуация — некое предостережение всему человечеству: чуть-чуть подумать о себе, задуматься о будущем, о настоящем, остановиться на мгновение.

б5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Ваша семья, наверное, обрадовалась, что вы теперь всегда дома?

— Да, получилось, что у меня незапланированный отпуск. Так что всё замечательно.

— Посоветуйте напоследок, как сохранить психологическое здоровье в это сложное время? Как не поддаваться панике, не впадать в апатию?

— Читайте больше и смотрите хорошие фильмы. Благодаря интернету можно скачать любое кино или произведение литературы, можно ходить в онлайн-музеи и на концерты, слушать потрясающую музыку в любой филармонии или оперном театре мира! Такого обилия фильмов и спектаклей в онлайне не было никогда, тем более бесплатно.

Есть замечательная программа Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли», в том числе «Большие гастроли для маленьких». Многие региональные детские театры сейчас выкладывают спектакли победителей Большого детского фестиваля. Самое главное, чтобы люди не переедали. В творческом смысле, как и в гастрономическом, важно выходить из-за стола с легким чувством голода.