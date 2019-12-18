Безруков презентовал новый клип на песню «Трудный день»

Артист и режиссер Сергей Безруков представил новое видео на песню «Трудный день», которую исполнил вместе со своей группой «Крестный папа». Ролик появился на youtube-канале актера в среду, 18 декабря.

На кадрах показаны несколько дней жизни артиста, и зрители могут заглянуть в гримерки и попасть на съемочные площадки, а также за кулисы и даже домой к Безрукову, в комнату его детей.

«Я счастлив, что меня всегда ждут дома. <…> Семья, любовь, — вот что важно. Жена, дети, — их улыбки, даже на расстоянии, способны снять любую усталость! Главное, чтобы у них всё было хорошо. В этом — счастье! Желаю его всем! И с наступающими праздниками!» — приводит слова Безрукова «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает агентство, ролик стал своеобразным подведением итогов года. За последние 12 месяцев Безруков успел поучаствовать в шести кинопроектах и трех театральных премьерах, а также руководил Московским Губернским театром и двумя фестивалями.

В октябре Сергей Безруков рассказал о необходимости поддерживать детские театры.