Краснокнижных птиц обнаружили жители района Псковской области

В Псковской области в Гдовском районе жители деревни Макарушено нашли на деревьях несколько гнезд птиц, занесенных в Красную книгу Псковской области. Речь идет о птице под названием ремез обыкновенный.

Фото гнезда и его хозяина появилось в паблике «Граждане Гдовского края». Автор снимка интересовался, знает ли кто-то, что это за птица. Орнитолог Марина Сиденко в комментариях отметила, что это гнездо ремеза, оно еще не достроено, а готовое будет похоже на варежку.

Специалисты призвали всех жителей Гдовского района сообщать о местонахождении подобных гнезд, поскольку сведений о ремезе в Псковской области немного.

Как уточняет Псковская лента новостей, самец ремеза строит несколько гнезд. Он дожидается самку и предлагает ей жилище на выбор. В понравившемся гнезде самка откладывает яйца, а остальные самец использует как свои индивидуальные квартиры.

Самка ремеза может спариваться с несколькими самцами, а у одного самца может быть несколько самок с потомством. Впрочем, по мнению орнитологов, псковские ремезы наверняка ведут целомудренный образ жизни в Псковской области, ввиду их малочисленности.