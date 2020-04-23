Прямой эфир

Краснокнижных птиц обнаружили жители района Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области в Гдовском районе жители деревни Макарушено нашли на деревьях несколько гнезд птиц, занесенных в Красную книгу Псковской области. Речь идет о птице под названием ремез обыкновенный.

Фото гнезда и его хозяина появилось в паблике «Граждане Гдовского края». Автор снимка интересовался, знает ли кто-то, что это за птица. Орнитолог Марина Сиденко в комментариях отметила, что это гнездо ремеза, оно еще не достроено, а готовое будет похоже на варежку.

Специалисты призвали всех жителей Гдовского района сообщать о местонахождении подобных гнезд, поскольку сведений о ремезе в Псковской области немного.

Как уточняет Псковская лента новостей, самец ремеза строит несколько гнезд. Он дожидается самку и предлагает ей жилище на выбор. В понравившемся гнезде самка откладывает яйца, а остальные самец использует как свои индивидуальные квартиры.

Самка ремеза может спариваться с несколькими самцами, а у одного самца может быть несколько самок с потомством. Впрочем, по мнению орнитологов, псковские ремезы наверняка ведут целомудренный образ жизни в Псковской области, ввиду их малочисленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили по факту вылова щуки в Псковской области
Опасное заболевание скота выявили в хозяйствах Псковской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020