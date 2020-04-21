Опасное заболевание скота выявили в хозяйствах Псковской области

В 31 хозяйстве Псковской области выявлен лейкоз крупного рогатого скота. Вирусное заболевание не поддается лечению.

По данным Россельхознадзора, Псковская область относится к неблагополучным регионам по лейкозу крупного рогатого скота. Болезнь поражает ДНК животных, распространяется по организму через кровеносную систему. При лейкозе у скота образуются опухоли, происходит снижение иммунитета. Зараженных животных отправляют на убой, разъясняет Псковское агентство информации.

При выявлении лейкоза у двух и более животных хозяйство объявляют неблагополучным, на нем вводят ограничения и проводят оздоровительные мероприятия.

Лейкоз не передается от коров к человеку. Однако употребление молочных продуктов от больного животного допустимо только после термической обработки. Жителям региона рекомендуют просить ветеринарные сопроводительные документы при приобретении молока с рук на рынке.