В Китае изучили действие лекарств на COVID-19

Группа китайских ученых сравнила действие различных препаратов на коронавирус, сообщает LitCovid.

В исследование включили лекарства от ВИЧ, сочетающих два действующих вещества — лопинавир и ритонавир, а также «Арбидол». Пациентов разделили на две группы. Первая принимала препараты от ВИЧ-инфекции, вторая — «Арбидол». Основной способ исследования — анализ концентрации вируса в крови в течение лечения.

Спустя семь дней в первой группе, где принимали лекарства от ВИЧ, вирус не обнаружили у четверти пациентов, а во второй группе, в которой лечились «Арбидолом», — у половины.

По итогам двухнедельного лечения у всех больных, принимающих «Арбидол», вируса не было вообще. А в группе препарата от ВИЧ у 47% пациентов коронавирус всё еще был в крови.

Исследователи делают вывод, что монотерапия препаратом «Арбидол», то есть прием только одного препарата, может быть лучше при COVID-19, чем лечение препаратами от ВИЧ-инфекции.

Отмечается, что у всех участников исследования в итоге не развилась тяжелая пневмония, у пациентов не было различий по продолжительности лихорадки.

На основании проведенных исследований Государственным комитетом Китая по делам здравоохранения исследований была утверждена новая (шестая и последующие) редакция Программы диагностики и лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV (SARS-CoV-2).