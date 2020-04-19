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Россия закупит 1,5 тыс. упаковок лекарства «Онкаспар»

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Фото: kodc.or.kr
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Правительство РФ выделило из Резервного фонда более 273 млн рублей на закупку незарегистрированного в России препарата «Онкаспар», предназначенного для лечения детей с тяжелыми патологиями. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 19 апреля, на сайте кабмина.
В соответствии с распоряжением Минздраву в срок до пяти дней после получения заявления от предприятия поручено обеспечить выдачу разрешительного документа на ввоз препарата в Россию.
При этом Росздравнадзор должен будет обеспечить мониторинг эффективности и безопасности указанного средства, а Минпромторг — проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований.

3 марта в Россию был поставлен незарегистрированный в стране психотропный препарат фенобарбитал для лечения 540 тяжелобольных детей.

4 февраля врачи-онкологи пожаловались, что в клиниках заканчиваются запасы эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема — с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при лейкозе.

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