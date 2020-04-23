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Глава ВМА в Петербурге ушел с должности после заражения курсантов коронавирусом

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова Александр Фисун ушел с занимаемой должности по собственному желанию из-за заражения курсантов коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

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«Инфицирование части не удалось предотвратить из-за просчетов при организации профилактических, барьерных и ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции на факультете», — цитирует сообщение сайт kp.ru.

21 апреля сообщалось, что у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий нашли коронавирус при тестировании в академии в Санкт-Петербурге. После этого положительный результат дали пробы еще 55 курсантов других факультетов.

Болезнь протекает у всех зараженных без видимых симптомов, курсанты чувствуют себя хорошо, температура в пределах нормы. Все обучающиеся находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение. Инфицированных изолировали в инфекционном отделении академии. Также медики наблюдают за людьми, контактировавшими с ними.

Александр Фисун руководил академией с февраля 2018 года, сообщает телеканал «Звезда». Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, имеет более чем 20-летний опыт клинической работы, автор более 350 научных работ.

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По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случая заражений, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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