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Песков ответил на вопрос о сроках отмены самоизоляции в России

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В Кремле не определились с датой завершения действия ограничений, введенных ранее в России из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Нет, такой даты нет», — ответил он на соответствующий вопрос представителей СМИ. По словам Пескова, имеется взятый период времени с соответствующей эпидемиологической ситуацией, отмечает «Газета.ру».

По оценке представителя Кремля, эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации продолжает оставаться достаточно напряженной.

Накануне он заявил о значительном росте числа заразившихся в России, но процесс не несет угрозы системе здравоохранения страны.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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