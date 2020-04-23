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Семь авиакомпаний получили допуск для перевозки грузов в салоне самолетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Семь российских авиакомпаний получили разрешение на перевозку грузов в салоне пассажирских самолетов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 апреля на сайте Росавиации.

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«В установленном порядке разрешение Росавиации на выполнение перевозки грузов в пассажирской кабине с оформлением специального разрешения в эксплуатационных спецификациях на воздушные суда получено следующими авиакомпаниями: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»; ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»; ООО «Северный ветер»; АО «Авиакомпания «Россия»; ООО «АЗУР эйр»; ООО «Авиакомпания «Икар»; АО «Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ», — говорится в сообщении.

Такая мера принята в связи со снижением спроса на пассажирские авиаперевозки из-за коронавируса. Перевозка грузов осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя самолетов по массе, расположению груза, пожарной безопасности и центровке воздушного судна.

Ранее в четверг стало известно, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции американская компания Boeing собирается уволить 10% персонала, работающего в сфере гражданской авиации.

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