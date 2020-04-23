Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков.

Если с 1 по 10 мая соблюдать максимальную изоляцию, есть шанс «пойти на реальный спад», цитирует его «РИА Новости».

В каком именно виде будут введены пропуска — бумажном или электронном, планируется обсудить на заседании оперативного штаба в пятницу, 24 апреля.

Креков подчеркнул, что местные власти надеются на сознательность граждан. При этом они не собираются препятствовать отъезду горожан на дачи, так как это «тоже своего рода изоляция», особенно если уехать на все 10 дней, передает Ura.Ru.

В Свердловской области, по состоянию на 23 апреля, зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции. 28 человек заболели в последние сутки, отмечает «Газета.ру».

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 555 пациентов, выздоровел 4891 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.