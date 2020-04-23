Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

В Воронеже построят быстровозводимую инфекционную больницу. Президент России Владимир Путин отдал поручение сделать это губернатору Воронежской области Александру Гусеву.

Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек. Региональные власти готовы за собственные средства спроектировать учреждение и софинансировать до 30% ее строительства. Но возводить объект начнут лишь в 2021 году. Строительство может растянуться на три года.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что ждать столько времени нельзя и посоветовал пойти «по другому пути». Президент допустил, что больница может быть межрегиональной. Место расположения и статус медучреждения он посоветовал обсудить с правительством и Минздравом России и рекомендовал рассмотреть вариант «капитальных, но быстровозводимых объектов». Такие типовые проекты есть в МЧС и в Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, рассказал, что такие объекты возводятся за несколько месяцев, но гарантированный срок их работы составляет более 50 лет, пишет ИА «Абирег».

21 апреля первых пациентов с коронавирусной инфекцией приняла новая инфекционная больница в поселении Вороновском в Москве. Там будут работать более тысячи различных медицинских специалистов. Центр рассчитан на 800 коек и сможет при необходимости расширить мощности до 900.