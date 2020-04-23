Pininfarina выпустит 1000-сильный электромобиль

Итальянская автомобильная компания Pininfarina планирует выпустить новый кроссовер, который получит название Pura Vision. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает Autocar.

Отмечается, что концептуальную модель будущей новинки покажут в рамках конкурса автомобильной элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance, который должен пройти в Калифорнии (США) в августе.

Серийная версия Pininfarina Pura Vision получит стеклянную крышу и электрическую силовую установку мощностью 1000 л.с.

Без подзарядки машина сможет проехать до 500 км. От 0 до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 3 с. Максимальная скорость кроссовера составит 300 км/ч.

Стоимость электрического кроссовера составит около €300 тыс. (24 млн рублей).

20 апреля сообщалось, что компания Subaru в октябре 2021 года представит первый в своей истории электромобиль.