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В Subaru определились с названием нового электромобиля

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Фото: Subaru
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Японская компания Subaru в октябре 2021 года представит первый в своей истории электромобиль. Об этом 20 апреля пишет «Авторамблер».

Новинку, которая получила название Evoltis, построят на модульной платформе e-TNGA. Автомобиль оснастят светодиодными фарами и фонарями, оригинальной решеткой радиатора и камерами вместо зеркал заднего вида.

В список оборудования войдет функция контроля полосы, электронная парковочная система, а также ассистент автоматического торможения.

Новый электромобиль Subaru Evoltis получит силовую установку мощностью 290 л.с. и систему полного привода в базовой комплектации. Запас хода без подзарядки составит 500 км.

20 января сообщалось, что Subaru планирует с 2030 года перейти на выпуск автомобилей с полностью электрическими двигателями.

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