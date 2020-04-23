Toyota выпустит новый компактный кроссовер

Летом 2021 года компания Toyota начнет европейские продажи нового компактного кроссовера Yaris Cross. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает Motor1.

В основе новинки будет лежать новая модульная платформа GA-B, на которой также построен хетчбэк B-класса Toyota Yaris. Длина кроссовера составит 4180 мм, а колесной базы — 2560 мм.

Автомобиль получит короткие передний и задний свесы, высокий дорожный просвет, большие колесные диски и фонари оригинальной формы. В салоне установят цифровую приборную панель, а также большой дисплей информационно-развлекательной системы. В багажнике появится набор ремней для удержания груза.

Новый Toyota Yaris Cross можно будет заказать с 18-дюймовыми колесными дисками и электроприводом двери багажного отделения.

Кроссовер оснастят 1,5-литровым гибридным силовым агрегатом суммарной мощностью 116 л.с. и системой полного привода. Производство новинки наладят на французском заводе Toyota, расположенном недалеко от города Валансьен.

11 марта сообщалось, что Toyota сертифицировала в России семиместный кроссовер Highlander нового поколения.