Пять лесных пожаров потушили за сутки в Брянской области

МЧС сообщило о тушении пяти лесных пожаров на территории Брянской области за сутки. Причины возгораний устанавливают специалисты.

Пожары были зарегистрированы в Жирятинском, Почепском, Выгоничском и Климовском районах. Общая площадь горения превысила 6 га. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

По данным МЧС, угроза для населенных пунктов не возникла.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Кемеровской области перекинулся на несколько населенных пунктов. В селе Пашково загорелись шесть жилых домов, еще четыре дома горят в Кедровке. Три дома загорелись в селе Краснинское.