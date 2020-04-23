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Пять лесных пожаров потушили за сутки в Брянской области

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МЧС сообщило о тушении пяти лесных пожаров на территории Брянской области за сутки. Причины возгораний устанавливают специалисты.

Пожары были зарегистрированы в Жирятинском, Почепском, Выгоничском и Климовском районах. Общая площадь горения превысила 6 га. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

По данным МЧС, угроза для населенных пунктов не возникла.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Кемеровской области перекинулся на несколько населенных пунктов. В селе Пашково загорелись шесть жилых домов, еще четыре дома горят в Кедровке. Три дома загорелись в селе Краснинское.

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