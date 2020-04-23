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Мишустин назначил нового заместителя главы Росгидромета

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Фото: Департамент Росгидромета по Приволжскому краю/pfo.meteorf.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Соколова новым заместителем главы Росгидромета. Соответствующее распоряжение опубликовано 23 апреля на официальном интернет-портале правовых актов.

«Назначить Соколова Владимира Владимировича заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», —г оворится в документе.

Ранее Соколов возглавлял департамент Росгидромета по Приволжскому федеральному округу.

3 апреля Мишустин назначил на должность заместителя главы Минздрава Александру Дронову. За два дня до этого премьер освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова по его собственному желанию.

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