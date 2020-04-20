Вице-премьер Борисов переназначил Токарева главой «Транснефти»

Вице-премьер России Юрий Борисов переназначил Николая Токарева главой компании «Транснефть» на ближайшие пять лет. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в аппарате вице-премьера.

«Директива о переназначении Токарева подписана Борисовым», — цитирует сообщение ТАСС.

69-летний Токарев возглавляет компанию с 2007 года. До этого он семь лет руководил «Зарубежнефтью». Также работал в горнорудной промышленности и в Управлении делами президента. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом Дружбы, имеет звания «Почетный нефтяник», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».