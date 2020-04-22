Путин назначил Кабурнеева зампредом Следственного комитета

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ. Соответствующий документ опубликован в среду, 22 апреля, на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерала-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

С марта 2017 года Кабурнеев был руководителем Главного следственного управления СК России.

9 апреля Путин освободил от должности заместителя главы МВД, генерал-полковника юстиции Александра Романова в связи с недавним арестом его подчиненных по обвинению в коррупции.