Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников освобожден со своей должности указом премьер-министра России Михаила Мишустина. Документ опубликован 1 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Костенников родился 18 июля 1960 года в Ленинграде. В 1982 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова. Должность замминистра здравоохранения он занял в июле 2013 года.

Ранее в феврале Мишустин подписал распоряжение об увольнении Светланы Петровой с должности замминистра труда и социальной защиты РФ.