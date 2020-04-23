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Троллейбусы остановили в Саратове из-за ремонтных работ

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В Саратове на двух маршрутах временно остановили троллейбусы. Это связано с аварийно-вскрышными работами на улице Рахова, которые проводит ООО «КВС».

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», останавливаются маршруты № 3 и № 16. Движение планируют восстановить после окончания работ, но когда точно это произойдет, не указывается.

20 апреля сообщалось о том, что Райффайзенбанк составил рейтинг городов, соблюдающих режим самоизоляции. Саратов в этом списке оказался лишь во второй десятке. Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. А пятерку замкнули Казань и Уфа.

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