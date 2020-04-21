Дату окончания отопительного сезона определили в Саратове

В Саратове 30 апреля завершится отопительный сезон. Дату решили перенести из-за холодной погоды.

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление, согласно которому отопительный сезон должен закончиться 23 апреля. Однако в городе наблюдается прохладная погода, и среднесуточная температура +8 градусов еще не достигнута. В связи с этим власти решили перенести окончание отопительного сезона на неделю. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось, что с 21 апреля отопительный сезон завершается в Омске. Соответствующее решение власти приняли из-за наступления стабильной теплой погоды. В мэрии ориентировались как на краткосрочные, так и на долгосрочные прогнозы. Теплоисточники переходят на летний режим работы.