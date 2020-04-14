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Инфекционный центр в Саратове будет состоять из восьми корпусов

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В Саратовской области продолжается разработка проекта строительства нового инфекционного центра. Подробности ИА «Взгляд-инфо» рассказал зампред правительства региона Роман Бусаргин.

По его словам, последние полторы недели ведутся предпроектные работы. Больница будет рассчитана на 400 коек, из которых 250 предназначены для детей и 150 — для взрослых.

Под строительство планируют отвести место на выезде из Саратова — на Петровском тракте. При выборе учитывалась удаленность от жилых домов и строений, а также коммуникаций.

Сам центр будет включать восемь корпусов, соединенных общим коридором. Он будет включать спальные блоки, операционную, реанимационное отделение. Общая площадь медучреждения составит 28 тыс. кв. м.

По словам Бусаргина, завершить строительство планируется за четыре-пять месяцев. После старта работ на стройплощадке будут установлены онлайн-камеры, с помощью которых жители смогут следить за процессом.

«Что касается конкретных координат строительной площадки, они будут определены на следующей неделе. А стоимость строительства можно будет определить после проектирования», — отметил зампред.

Ранее 14 апреля сообщалось, что в Брянской области 16 больниц будут приспособлены под госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава региона Александр Богомаз поручил своему заместителю Сергею Тимошенко координировать этот процесс. В учреждениях установят новые кислородопроводы, перегородки для шлюзов и другое необходимое оборудование.

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