Более 1,2 тыс. объектов продезинфицировали в Якутске за один день

В Якутске за один день продезинфицировали 1239 объектов их запланированных 2424, что составляет 51,11%. Влажная уборка была проведена в 376 из 388 многоквартирных домов.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, поверхности обработали хлорсодержащими средствами. В подъездах домов продезинфицировали ручки дверей, кнопки домофонов, перила, почтовые ящики, пишет ИА SakhaNews.

Окружная администрация Якутска рекомендовала управляющим компаниям и товариществам собственников жилья усилить санобработку с 17 марта. Меры приняты в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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