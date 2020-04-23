Полиция раскрыла укравшую данные из банков России и ЕС преступную сеть

Правоохранители России и Евросоюза пресекли деятельность международной группировки, похитившей персональные данные из банков РФ и стран ЕС, заявил в четверг, 23 апреля, глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

«Мы постоянно общаемся с коллегами из разных стран, советуемся друг с другом. Более того, участвуем в раскрытии самых различных преступлений международного характера, когда преступники мигрируют, деньги мигрируют. В частности, совместно с полицией Евросоюза через Генеральную прокуратуру РФ мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе», — сказал Жданов в интервью «РИА Новости».

Он рассказал, что примерно месяц назад сотрудниками полиции была проведена «точечная операция», в ходе которой немецкие правоохранители помогли российским коллегам раскрыть преступную сеть, находящуюся за пределами России, а всю похищенную информацию уничтожить.

В преступной группировке, по словам Жданова, состояли десятки человек. Они украли сведения из банков России и Евросоюза, в частности из Швеции, Германии и других стран. Объем ущерба составил десятки тысяч данных.

13 февраля появилась информация о том, что данные десятков тысяч клиентов Сбербанка оказались в свободном доступе для продажи. Отмечается, что с помощью этих сведений нельзя украсть деньги напрямую, однако можно постараться извлечь эти финансовые средства, используя методы социальной инженерии.