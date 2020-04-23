Двое суток тушили крупный лесной пожар в Томском районе

Двое суток продолжалось тушение лесного пожара в 5 км от деревни Мазалово в Томском районе. С понедельника по среду там горела трава и лесная подстилка на площади 200 га. С огнем боролись более 50 человек, 7 единиц техники.

Как пишет РИА Томск со ссылкой на региональное МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16:35 20 апреля. Локализовали пожар в 7:00 22 апреля, а полностью ликвидировали — в 12:03 22 апреля. Площадь пожара составила 200 га.

С 20 по 22 апреля на территории Томской области ликвидировали восемь лесных пожаров: в Асиновском, Томском, Первомайском и Кожевниковском районах. В Томске и его окрестностях из-за палов травы наблюдается дымка, чувствуется запах гари и дыма.

Также лес горит на площади 58 га в Тимирязевском лесничестве под Томском. Причина пожара — действия местных жителей.