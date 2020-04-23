Сапсанов пытались вывезти из России через границу в Алтайском крае

Шесть соколов сапсанов пытались провезти через государственную границу три россиянина и уроженец Казахстана. Злоумышленников поймали, но не всех птиц удалось спасти.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Алтайскому краю, злоумышленники в октябре 2019 года купили шесть особей сапсана и держали их в неволе. Переправить через границу птиц планировали в Угловском районе.

Вывезти живой товар им не удалось. Подозреваемых задержал пограничный наряд ПУ ФСБ России по Алтайскому краю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Из-за неправильного содержания редких птиц в живых осталось только два сапсана. По оценкам экспертов, одна такая птица на черном рынке стоит $100 тыс.

13 января сообщалось, что в Брянске инспекторы таможенного поста задержали крупную партию незаконно перевозимых голубей. 50 птиц пытались ввезти поездом на таможенную территорию Евразийского экономического союза с Украины.