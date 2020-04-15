На Алтае GSM-извещатель спас двух детей от гибели на пожаре

В Алтайском крае автономный GSM-извещатель спас детей от гибели на пожаре. Они были дома одни. Аппарат отправил сигнал на пульт пожарно-спасательной части. Подобная система срабатывает гораздо быстрее, чем телефонный звонок о пожаре. Когда пожарные прибыли, горела веранда жилого дома, было сильное задымление внутри строения. Детей вывели, они не пострадали.