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Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

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В связи пандемией коронавируса резко упал потребительский спрос. Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).

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В исследование отмечается, что больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга. Сократить доходы планируют все возрастные группы, причем в большей степени «миллениалы».

В условиях пандемии россияне предпочитают делать покупки в небольших магазинах рядом с домом и заказывать товары через интернет. С помощью онлайн магазинов они в основном покупают еду.

На ближайшие полгода треть опрошенных отказались от приобретения мебели и бытовой техники, хотя планировали эти покупки. Почти половина не будут тратиться на новый автомобиль, в основном из-за нежелания брать кредиты. Однако больше всего респонденты сократили свои расходы на одежду, косметику и алкоголь.

Больше половины россиян объясняют такую экономию тем, что большую часть времени проводят дома и тратить деньги им просто некуда, ещё 14% ожидаемым уменьшением доходов в следующем месяце и 8% опасением роста цен. Причем, москвичи гораздо серьезнее настроены ограничить свои траты, чем жители регионов.

Однако по пяти направлениям ожидается повышение расходов: это — коммунальные и мобильные услуги, домашний WI-FI, безрецептурные лекарства, свежие продукты.

При этом потребительские настроения россиян более оптимистичны, чем у жителей Европы и США, которые планируют экономить больше в среднем на 1-3%, отмечает Romir. Так, американцы рассчитывают сократить свои расходы на путешествия, одежду, игрушки, табак, общественный транспорт, бытовую электронику. Итальянцы готовы отказаться от всех предметов роскоши, посещения ресторанов, общественного транспорта и даже передвижения на автомобиле, но потратиться на медицинские услуги, которые в Италии платные.

Во время самоизоляции почти у половины россиян выросли расходы на продукты, сообщил в четверг, 16 апреля, ТАСС со ссылкой на исследование Mail.ru.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

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