Глава КТ-центра рассказала о картине пораженных COVID-19 легких

У пациентов с COVID-19 есть так называемые очаги матового стекла на легких, которые видно достаточно отчетливо, и врачи с максимальной степенью вероятности определяют коронавирусное поражение легких. Об этом рассказала телеканалу РЕН ТВ глава центра компьютерной томографии (КТ) на базе московской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова в среду, 22 апреля.

По ее словам, главное — своевременно начать лечение.

Кузенкова подчеркнула, что поражение легких с максимальной долей точности может показать именно КТ. Есть специальная градация вирусных пневмоний, I, II, III и IV степени — по степени поражения легких. Достаточно характерную картину на КТ имеет вирусная пневмония, «с максимальной степенью вероятности», пояснила она.

Глава центра КТ рассказала, что если специалисты диагностировали пневмонию серьезной степени тяжести и серьезное поражение легких, пациента сразу же госпитализируют. В приемном покое ему уже не нужно делать КТ, его сразу направляют либо в отделение, либо на кислородную поддержку или, если ему стало плохо, — на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Если у пациента находят пневмонию I или II степени и по состоянию, по алгоритмам он может лечиться дома, то он подписывает соответствующее согласие. Ему бесплатно выдают антибиотики и специфические, противовирусные препараты. «Доктор расписывает лечение, и этот пациент отправляется домой под наблюдение врача поликлиники, который его обзванивает, осматривает на дому», — добавила Кузенкова.

В КТ-центре организовали ЕРИС — единый радиационный информационный сервис, куда подгружаются все исследования. Врач круглосуточно может проконсультироваться с ведущими специалистами лучевой диагностики, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз вирусной пневмонии.

В марте ученые из лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали под микроскопом первые фотографии коронавируса SARS-CoV-2. Снимки получили на просвечивающем электронном микроскопе JEM-140 методом негативного контрастирования. На фото размер частиц составил 100–120 нанометров.

По состоянию на 22 апреля в России число зараженных коронавирусом достигло 57 999 человек. С начала эпидемии умерли 513 пациентов, а вылечились — 4420.

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