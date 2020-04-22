Прямой эфир

В Москве опровергли данные о дефиците соли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дефицита пищевой соли или резкого спроса на нее в Москве нет. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

Йод растает: ученые раскритиковали идею обязательного обогащения соли
Микроэлемент легко испаряется при хранении и термической обработке, а также плохо усваивается организмом

«Москвой достигнуты договоренности по поставке в 2020 году соли в объеме 30 тыс. тонн, которые в случае необходимости могут быть увеличены в два раза. При этом за неделю москвичами потребляется порядка 670 тонн пищевой соли», — рассказал собеседник «Интерфакса».

В пресс-службе отметили, что пики продаж соли в городе наблюдались дважды — 17 и 26 марта. Чиновники это связали с возникшим ажиотажем и на другие товары на фоне распространения коронавируса.

В департаменте подчеркнули, что москвичи ежегодно потребляют около 35 тыс. т соли. Кроме того, за последний месяц, по данным мэрии, оптово-отпускные цены на пищевую соль снизились на 2% — с 10,45 рубля до 10,2 рубля за кг.

Ранее в этот же день СМИ сообщили о том, что на фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. В частности, этот рост соотнесли с рекомендациями Минздрава РФ по использованию соляного раствора для профилактики коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, представители крупных российских торговых сетей не заметили серьезного роста спроса на соль в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи развенчали миф о вреде соли
В России может появиться слабосоленый хлеб

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020