В Москве опровергли данные о дефиците соли

Дефицита пищевой соли или резкого спроса на нее в Москве нет. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

«Москвой достигнуты договоренности по поставке в 2020 году соли в объеме 30 тыс. тонн, которые в случае необходимости могут быть увеличены в два раза. При этом за неделю москвичами потребляется порядка 670 тонн пищевой соли», — рассказал собеседник «Интерфакса».

В пресс-службе отметили, что пики продаж соли в городе наблюдались дважды — 17 и 26 марта. Чиновники это связали с возникшим ажиотажем и на другие товары на фоне распространения коронавируса.

В департаменте подчеркнули, что москвичи ежегодно потребляют около 35 тыс. т соли. Кроме того, за последний месяц, по данным мэрии, оптово-отпускные цены на пищевую соль снизились на 2% — с 10,45 рубля до 10,2 рубля за кг.

Ранее в этот же день СМИ сообщили о том, что на фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. В частности, этот рост соотнесли с рекомендациями Минздрава РФ по использованию соляного раствора для профилактики коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, представители крупных российских торговых сетей не заметили серьезного роста спроса на соль в стране.