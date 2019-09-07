Прямой эфир

Врачи развенчали миф о вреде соли

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канадские врачи оспорили миф о вреде соли. Об этом сообщило Европейское общество кардиологов со ссылкой на профессора Салима Юсуфа из Университета Макмастерa.

По его мнению, до 6 г соли в день можно употреблять без вреда для здоровья.

«Наши результаты по соли (хлориду натрия. — Ред.) <…> не подтверждают широко распространенное негативное мнение о том, что даже небольшое количество соли вредно», — говорится в сообщении.

Юсуф добавил, что эти выводы соответствуют большинству крупных исследований в этой области.

11 августа другая группа ученых пришла к выводу, что небольшое превышение рекомендуемой Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) дозы в 5 г соли в сутки не нанесет вреда здоровью. При этом недостаток соли, наоборот, увеличивает риск инфаркта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы пять главных продуктов для женской красоты и здоровья
Названы опасные для здоровья куриные котлеты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019