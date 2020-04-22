Эксперт рекомендовала давать детям витамины для иммунитета

Детям для поддержания иммунитета можно давать витамины C, D и цинк. Такую рекомендацию в среду, 22 апреля, дала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

«Что касается витаминов, действительно, здесь есть определенная позиция, уже известно, что, скажем, витамины группы С, как и в ситуации с многими другими инфекционными болезнями, безусловно, помогают повысить иммунный ответ организма, поэтому это очень даже хорошо», — приводит ее слова ТАСС.

Намазова-Баранова отметила, что витамин D также очень активен в повышении иммунного ответа и рекомендован детям всех возрастов, а не только самым маленьким.

Повышение иммунитета особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

Ранее 22 апреля доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок сообщил, что пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. По его словам, к лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирусы боятся солнечного света, соответственно, снизится передача через предметы, вирус будет передаваться только от человека к человеку.

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