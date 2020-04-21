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Иммунолог назвала время пика коронавируса в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге будет достигнут в конце следующей недели. Об этом иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева заявила во вторник, 21 апреля, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам врача, расчеты по всплеску заболеваемости коронавирусом основываются на опыте других стран, где в течение 2–3 недель обычно фиксировался подъем, после чего устанавливалось плато, а затем шел спад. Также Скорпилева отметила, что есть надежда на то, что спад заболеваемости может произойти к лету.

«Мы пока ничего сказать не можем. Утверждали, что вирус плохо переносит высокие температуры, но есть страны, где постоянно высокие температуры, поэтому посмотрим, что будет у нас», — сказала иммунолог.

Скорпилева отметила, что в городе нечасто можно наблюдать высокую температуру воздуха, но к лету всё же нужно ожидать снижение прироста инфицированных.

За минувшие сутки в Петербурге было официально зарегистрировано 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет «Федеральное агентство новостей». Зафиксировано три летальных случая. Всего с начала пандемии в городе скончались 11 человек. Также новые случаи заражения были выявлены в Ленинградской области. Там болезнь диагностировали у 42 пациентов.

Ранее в этот же день сообщалось, что Средне-Невский судостроительный завод передал больше 5 тыс. защитных комбинезонов, респираторов и масок в подарок врачам больницы Святого великомученика Георгия в Петербурге, сообщается на сайте kp.ru.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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