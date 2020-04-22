Новые энергосети построили для шести дачных поселков в Югре

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры построили новые распределительные сети для шести садово-огороднических товариществ. Работы провели около Излучинска.

Как сообщает пресс-служба энергокомпании АО «ЮТЭК-Региональные сети», электричество провели в садовые некоммерческие товарищества «Восход», «Энергетик», «Зеленый уголок», «Автомобилист-Север» и «Рассвет». На их территориях расположены более 1,3 тыс. участков, пишет ИА «Ура.ру».

В каждом из товариществ смонтировали подстанции и построили воздушные линии 6 кВ от центров питания до подстанций. От них до границ земельных участков дачников построили воздушные линии 0,4 кВ. Их общая протяженность составила почти 20 км.

В данный момент энергетики подключают сети и монтируют автоматизированную систему контроля учета электроэнергии для потребителей.

Ранее в апреле сообщалось, что в Свердловской области в 2020 году должны реконструировать и капитально отремонтировать 16 объектов коммунальной инфраструктуры.