Житель Коми отсудил у энергетиков 53 тыс. рублей за упавший на машину столб

Жителю Сыктывкара удалось отсудить у энергетической компании компенсацию за упавшую на его автомобиль деревянную опору линии электропередачи с проводами. Машина получила серьезные повреждения.

Ответчиком по иску выступало «Коминерго». Пострадавший требовал заплатить ему 52,8 тыс. рублей. При этом «Комиэнерго» не отрицало факт падения столба, но оспаривало сумму ущерба. В компании готовы были заплатить чуть более 26 тыс. рублей и 7 тыс. рублей расходов на оценку.

Не согласившись на эти условия, сыктывкарец пошел в суд. Там пришли к выводу, что, не соглашаясь с величиной ущерба, ответчик не привел никаких доказательств того, что его размер завышен, а расчеты оценщика неверны.

Требования хозяина автомобиля суд признал обоснованными и подлежащими удовлетворению, пишет ИА «Комиинформ».