Энергообъекты на Колыме готовят к весеннему половодью

В Магаданской области специалисты ПАО «Магаданэнерго» готовят энергообъекты к безопасному и безаварийному прохождению паводкового периода. Энергетики проверяют, в каком состоянии находятся системы отвода поверхностных и грунтовых вод с территорий подстанций и зданий, укрепляют откосы грунтовых сооружений и берегов в тех местах, которые могут быть размыты.

Как рассказали ИА MagadanMedia в энергетической компании, специалисты также осматривают воздушные линии электропередачи, чтобы, если возникнет такая необходимость, защитить опоры ЛЭП, находящиеся в пойменных участках, от подмыва основания, смещения или падения. Места переходов ЛЭП через ручьи и реки взяли под контроль.

В свою очередь сотрудники Магаданской ТЭЦ следят за уровнем воды в техническом водохранилище и за прохождением паводковых вод реки Магаданки в районе золошлакоотвала. Контроль за работой оборудования, в том числе гидротехнических сооружений, усилен. Персонал подготовили к работе при аварийных ситуациях. Сформированы бригады на случай ЧП. Разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей, если возникнут предупредительные отключения объектов во время возможного подтопления.

На предприятии создали центральную паводковую комиссию. Она будет осуществлять оперативный контроль над тем, как проходит паводок, и обеспечивать взаимодействие с органами исполнительной власти и ГУ МЧС по Магаданской области.