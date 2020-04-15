Энергетики готовятся к сезону гроз в Магаданской области

В филиалах ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) началась подготовка к работе в период грозовой активности, который длится на Колыме с середины мая до середины сентября.

Электрические разряды молний могут стать причиной замыканий в сети и аварийного отключения оборудования подстанций, линий электропередачи и электростанций. Сейчас энергетики организуют обходы и инженерные осмотры линий электропередачи, подстанций и распределительных устройств электростанций, обследуют состояние ливневых водостоков, проверяют готовность к работе устройств и комплексов релейной защиты и автоматики. Обязательной ревизии подлежат заземлители, грозозащитные тросы, дымовые трубы, маслобаки, мазутные насосные, электролизные, газораспределительные пункты, передает ИА MagadanMedia.

Каждый год с наступлением весны в сетевых предприятиях компании начинают расчистку просек ЛЭП от кустарников и деревьев, чтобы в случае лесных пожаров не произошло аварийного отключения линий.