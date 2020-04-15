Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составили в Москве
Мир
НАТО предупредило о сокращении бюджетов стран — членов альянса из-за пандемии
Мир
В Турции за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
Общество
Дептранс Москвы сообщил о переводе проверки пропусков в автоматический режим

Энергетики готовятся к сезону гроз в Магаданской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В филиалах ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) началась подготовка к работе в период грозовой активности, который длится на Колыме с середины мая до середины сентября.

Электрические разряды молний могут стать причиной замыканий в сети и аварийного отключения оборудования подстанций, линий электропередачи и электростанций. Сейчас энергетики организуют обходы и инженерные осмотры линий электропередачи, подстанций и распределительных устройств электростанций, обследуют состояние ливневых водостоков, проверяют готовность к работе устройств и комплексов релейной защиты и автоматики. Обязательной ревизии подлежат заземлители, грозозащитные тросы, дымовые трубы, маслобаки, мазутные насосные, электролизные, газораспределительные пункты, передает ИА MagadanMedia.

Каждый год с наступлением весны в сетевых предприятиях компании начинают расчистку просек ЛЭП от кустарников и деревьев, чтобы в случае лесных пожаров не произошло аварийного отключения линий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Подачу электричества восстановили в поселке под Нижним Тагилом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020