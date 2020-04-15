Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии

Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6% — 10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 15 апреля.

«Прогнозировать в условиях непонимания того, как долго будет продолжаться ситуация с коронавирусом, очень тяжело. Но Минэнерго подготовило три стресс-сценария: оптимистичный, пессимистичный и шоковый», — отметил заместитель министра энергетики.

По оптимистичному сценарию, при условии, что ситуация с распространением инфекции будет влиять на энергопотребление весь второй квартал, а в третьем начнется его восстановление, снижение составит порядка 3,6% относительно прошлого года.

Согласно пессимистичному сценарию, который предполагает продление режима самоизоляции в стране на второй и третий кварталы, потребление может упасть на 8,2%.

При шоковом сценарии, если влияние пандемии будет продолжаться до конца 2020 года, снижение потребления может составить 10,1%.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

При этом инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что жесткие меры карантина из-за коронавируса могут быть опасны. По его словам, важно соблюдать баланс «палку не перегибать».

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