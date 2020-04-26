Крутой замес: как самому слепить глиняную свистульку или раскрасить матрешку

У наших современников традиционные игрушки не вызовут чувства ностальгии — уже в начале прошлого века они были анахронизмом, — но наверняка возбудят любопытство. Как это сделано, почему, откуда пошел обычай лепить такие свистульки? «Известия» рассказывают, где после отмены режима самоизоляции можно узнать больше об игрушечных промыслах и расписать свою собственную деревянную лошадку или глиняную бабу.

Городецкая игрушка

Городец, Нижегородская область

О ремесле

Всё началось с Макарьевской ярмарки в селе Городец, на которую в конце XIX века приезжали торговцы со всей России. Местные крестьяне изготавливали на продажу деревянную бытовую утварь — ложки, прялки, доски для пряников, коромысла, кадки и ушаты с красивой резьбой. Из остатков древесины местные ложкари начали изготавливать изящные игрушки — фигурки крестьян, барышень и кавалеров. Их расписывали яркими красками и украшали крупными цветочными узорами— «розанами», писали жанровые сценки, затем покрывали сусальным золотом и серебром.

Игрушка_10 Городецкая игрушка Фото: culture.ru

Особенно популярной игрушкой стал расписной конь-качалка. Деревянную лошадь-каталку, что «запрягали» в сани, «кучера-балбешку» тоже охотно покупали, даже несмотря на то, что в Городце поговаривали: «Чтобы изготовить каталку, надо с бесами знаться».

Музей

В небольшой экспозиции музея при фабрике собрана богатая коллекция предметов с росписью — сундуков и люлек, шкатулок, игрушек и панно. Можно записаться на экскурсию и узнать больше про историю купечества и крестьянства Нижегородской губернии. Заглянуть можно и в иконописную мастерскую.

Игрушка_9 Городецкая свистулька «Корова», конец ХIХ века Фото: masteridelo.ru

Мастер-класс

В творческой фабричной лаборатории, увы, не получится сделать настоящую лошадку-каталку, для нее нужно собрать воедино более 30 деталей и просверлить более 40 отверстий, это работа тонкая и требует времени. Зато можно собственноручно расписать в технике городецкой росписи небольшой сувенир.

Филимоновская игрушка

Одоев, Тульская область

О ремесле

Игрушки из местной синей глины «синики» лепили «свистулечницы» — женщины, что помогали мужьям в гончарном деле. Селянки занимались этим, как правило, после заката, когда все дела в доме были переделаны. Лаконичные и примитивные по форме свистульки-потешки лепили порой и большой девичьей компанией, напевая песни. Потом поделки продавали на базаре. Свист с потерей денег тогда не связывали, зато считали, что игрушка защитит от злых духов. Филимоновскую игрушку — петушков, барышень, всадников и разных зверюшек с длинными шеями — расписывали гусиными перьями щедро и «нарядно», в малиново-желто-зеленую полоску, яркими кружками, символизирующими солнце, и цветами. Манера росписи похожа на орнаменты, которые находили в местных курганах IX–XI веков.

Игрушка_8 Филимоновская игрушка после обжига Фото: Ivan Gushchin/cr2.livejournal.ru

Музей

Основу коллекции составляют глиняные игрушки из Филимоново, но представлены и фигурки с романовской, хлудневской, воронежской и другими росписями. Поглазеть можно и на крестьянскую утварь.

Игрушка_7 Филимоновская игрушка Фото: Alex Kulikov/cr2.livejournal.ru

Мастер-класс

Меньше чем за полчаса мастер научит основным приемам лепки из синей глины, тонкостям изготовления игрушки или ее росписи. Первый конь, возможно, выйдет «комом», но главное — будет в полоску.

Матрешка

Сергиев Посад, Московская область

О ремесле

Как думают многие из нас, деревянное кукольное семейство было символом России много веков. Однако матрешка появилась на свет лишь в конце XIX века. Вдохновившись японской куклой, первую «восьмиместную» игрушку в России сделал токарь из Сергиева Посада Василий Звездочкин, назвав ее Матреной. Матрена блистала на Всемирной выставке в Париже 1900 года. После этого матрешек начали делать и в других губерниях. Так появились семеновская, вятская, тверская и другие матрешки. Несмотря на разницу в росписях, все матрешки как одна — дородные и румяные, с обязательным цветастым платком на голове.

Игрушка_5 Художница Мария Дмитриева во время росписи традиционной сергиевопосадской матрешки Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Музей

В России целых 10 музеев русской матрешки, но, пожалуй, самый интересный находится в Сергиевом Посаде. В его богатой коллекции есть матрешки в образе крестьянок с птицами в руках, бояр, героев русских сказок, исторических персонажей. Тем, кому важны детали, интересно будет изучить самые популярные стили росписи — загорскую, семеновскую, полховскую и другие. Есть небольшой музей матрешки и в столице в доме 7 по Леонтьевскому переулку.

Игрушка_6 Музей русской матрешки в Сергиевом Посаде Фото: museum-sp.ru

Мастер-класс

Кистями и акриловыми красками можно придать деревянному семейству любые черты на свой вкус и уровень мастерства.

Каргопольская игрушка

Каргополь, Архангельская область

О ремесле

Благодаря большим запасам красной глины гончарное мастерство в Каргополе и окрестностях распространено издревле. Кухонную утварь и посуду здесь делали еще столетия назад. Развлечения ради и на потеху детям гончары лепили «глиняных баб» с младенцами, бородатых мужиков с лопатами, птичек. Каргопольские игрушки «бобки» были аскетичными в отличие от большинства других, не столь яркими. Лепили вручную, расписывали их мелом, углем да цветной глиной.

Игрушка_4 Лепка каргопольской игрушки Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

К началу XX века в Архангельской губернии мастеров-игрушечников почти не осталось. Но, по счастью, ремесло возродилось в прошлом столетии , правда, глиняные фигурки стали ярче. Как и в старину, орнамент на игрушках повторяет языческие символы солнца и земли — круги, веточки, елочки. Самые популярные образы — Конь-Полкан, или Полихан, бородатый кентавр и Тянитолкай, существо, похожее на коня с двумя головами.

Музей мастеров Шевелевых

Большей частью экспозиция рассказывает об истории рода Шевелевых — пяти поколений гончаров и игрушечников. Но много можно узнать и о каргопольском гончарном ремесле как таковом. На музейных витринах много игрушек и посуды из глины, изделия из текстиля, дерева и бересты — всего более 700 предметов.

Игрушка_3 Каргопольские игрушки в мастерской Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Мастер-класс

Уроки проводят в музейной мастерской и в центре ремесел «Берегиня» — учат лепить правильную форму, рассказывают про обварку, технологию погружения обожженной фигурки в густой мучной раствор, помогают наносить острой палочкой детали.

Дымковская игрушка

Киров

О ремесле

Задорная и веселая, самая яркая из известных, дымковская игрушка только на первый взгляд кажется простой. За 400 лет промысла мастера из слободы Дымково, что на низком правом берегу реки Вятки, стали придерживаться определенных канонов — отдельных узнаваемых узоров, связанных с оберегами, цветов, пропорций, даже видов животных. «Дымка», к примеру, может быть собакой, а вот кошкой — никогда. Фигурки и свистульки лепили в основном женщины, передавая свое мастерство дочерям и внучкам. Для работы использовали глину и речной песок, белили мелом, разведенным в молоке, раскрашивали яичными красками, нанося несложные геометрические орнаменты. Продавали же готовые изделия на ярмарке «Свистуньи-свистопляски» в Вятке. Самый главный образ дымковской игрушки — роскошная барыня в платье с яркими узорами. Впрочем, не менее популярны «парочки» — грибник и медведь, нянька с ребенком, сельский парень и румяная девица, две лошадки в яблоках.

Игрушка_1 Обжиг дымковских игрушек в печи мастерской Фото: ТАСС/Павел Смертин

Музей

В запасниках музея «Дымковская игрушка: история и современность», который находится в здании Союза художников в центре Кирова, насчитывается семь сотен глиняных игрушек, в витринах выставлены всего 250 экспонатов, часть из них — редкие и старинные.

Игрушка_2 Роспись дымковской игрушки Фото: ТАСС/Егор Алеев

Мастер-класс