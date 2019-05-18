Остекленевшим взором: кто прячется в самых интересных музеях кукол

Самый трогательный музей кукол — деревня Нагоро на японском острове Сикоку. Когда-то в ней жили несколько тысяч селян. В начале 2000 годов сюда вернулась Аяно Цукими, уехавшая когда-то в Осаку, — и обнаружила деревню-призрак, полностью покинутую жителями. С тех пор она заселяет ее куклами в рост человека