Остекленевшим взором: кто прячется в самых интересных музеях кукол

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Martin Zabala
18 мая в России пройдет ставшая уже традиционной Ночь музеев. В ожидании похода по хранящим сокровища культуры залам «Известия» посмотрели, что таится в лучших мировых собраниях кукол
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Фото: Global Look Press/CTK/Katerina Sulova
Одна из самых больших в мире коллекций кукол (около 8 тыс. экземпляров) хранится в лондонском Музее Виктории и Альберта
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Фото: Global Look Press/CTK/Katerina Sulova
В этом кукольном доме из Музея Виктории и Альберта воссоздана обстановка британского жилища первой половины ХХ века
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Brian Cahn
Музей религиозного искусства в Логане, штат Айова (США), использует кукол для показа облачений монахинь католических орденов
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert
Дрезденский музей марионеток был основан в 1952 году и содержит около 50 тыс. экспонатов, связанных с этим древним видом искусства
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Фото: Depositphotos
Музей игрушек в Старой Ратуше (Мюнхен) был создан чешским режиссером-документалистом Иваном Штайгером, и куклы занимают в экспозиции почетное место
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Фото: Global Look Press/dpa/Johanna Hoelzl
Традиционные сицилийские марионетки-пуппи в Международном музее марионеток в Палермо
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Karl F. Schöfmann
Куклы в Гонконгском музее культурного наследия представляют персонажей традиционной кантонской оперы
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Karl F. Schöfmann
Куклы выполнены в полный рост человека
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Самый трогательный музей кукол — деревня Нагоро на японском острове Сикоку. Когда-то в ней жили несколько тысяч селян. В начале 2000 годов сюда вернулась Аяно Цукими, уехавшая когда-то в Осаку, — и обнаружила деревню-призрак, полностью покинутую жителями. С тех пор она заселяет ее куклами в рост человека
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Фото: Getty Images/Carl Court
Сегодня кукольное население деревни Нагоро уже больше, чем количество когда-то живших в ней людей
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Фото: Depositphotos
Есть музеи кукол и в России. В петербургском посетителей встречают исторические персонажи и герои любимых книг, таких как «12 стульев» Ильфа и Петрова
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