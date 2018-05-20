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Когда музеи не спят

Как прошла акция «Ночь музеев» в городах России
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Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Проект Светланы Спириной «Ослепление» в Государственном центре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Посетительница у картины Петра Кончаловского «Семейный портрет (Сиенский)» в Третьяковской галерее на Крымском Валу
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Одну из самых странных экспозиций смогли увидеть жители Новосибирска в Музее мировой погребальной культуры, который находится на территории крематория
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Фото: ТАСС/петр Ковалев
В Музее политической истории России в Санкт-Петербурге показали самые необычные экспонаты, собранные в советское время
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Театр кошек Юрия Куклачева показал для гостей специальную программу «Путешествие в волшебный мир кошек»
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
В рамках музыкальной программы в Музее Москвы симфонический оркестр и академический хор Российской академии музыки имени Гнесиных исполнили поэму «Колокола» Сергея Рахманинова
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В этом году в «Москвариуме» впервые состоялась «Ночь в океанариуме». Здесь прошли занятия для детей, лекции о жизни водных обитателей и подводное шоу
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Посетители у инсталляции Олега Кулика «Теннисистка» в Третьяковской галерее на Крымском Валу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» в Институте русского реалистического искусства в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Посетительница у картины Кузьмы Петрова-Водкина «Портрет Саломеи Николаевны Андрониковой» в Третьяковской галерее на Крымском Валу
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Перформанс Музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге
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