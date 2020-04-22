Прямой эфир

В Тольятти возбудили дело по факту гибели двух рабочих на пожаре в цистерне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тольятти (Самарская область) по результатам проверки гибели двух человек при пожаре в цистерне возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 12 апреля. Двое рабочих красили и оклеивали резиновое полотно в цистерне, когда та воспламенилась. Мужчины получили ожоги тела и были госпитализированы. Спасти их не удалось, оба скончались в медучреждении, пишет НИА «Самара».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

19 апреля в Уфе двое мужчин погибли при выполнении работ в канализационном колодце. Спустившийся вниз 19-летний молодой человек начал задыхаться, и ему на помощь поспешил его знакомый. Оба мужчины потеряли сознание, спасти их не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рабочий погиб при падении кирпича на стройке в Уфе
Рабочий погиб при обрушении хозпостройки в Пушкине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020