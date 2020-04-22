В Тольятти возбудили дело по факту гибели двух рабочих на пожаре в цистерне

В Тольятти (Самарская область) по результатам проверки гибели двух человек при пожаре в цистерне возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 12 апреля. Двое рабочих красили и оклеивали резиновое полотно в цистерне, когда та воспламенилась. Мужчины получили ожоги тела и были госпитализированы. Спасти их не удалось, оба скончались в медучреждении, пишет НИА «Самара».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

19 апреля в Уфе двое мужчин погибли при выполнении работ в канализационном колодце. Спустившийся вниз 19-летний молодой человек начал задыхаться, и ему на помощь поспешил его знакомый. Оба мужчины потеряли сознание, спасти их не удалось.